W Walii walijski rugbysta Taulupe Faletau ponownie wypadł z gry z powodu kontuzji: po powrocie do składu Cardiff uszkodził palec i przejdzie operację. 35-letni zawodnik odczuł ból palca kilka dni po meczu.

Jak informuje BBC Sport, Faletau pojawił się na boisku 18 października w meczu Pucharu Mistrzów przeciwko Northampton. Był to jego pierwszy mecz od marca. Po spotkaniu sportowiec początkowo nie zauważył problemu, jednak następnego dnia palec zaczął go boleć.

Opuści derby z Ospreys

Główny trener Cardiff Corniel van Zyl oświadczył, że Faletau opuści mecz United Rugby Championship przeciwko Ospreys, który odbędzie się 31 października w Swansea. Klub ma nadzieję, że rugbysta będzie mógł wrócić po listopadowej przerwie na Championship of Nations.

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Z powodu braku praktyki meczowej Faletau nie został włączony do składu reprezentacji Walii na ten turniej. Powołanie do kadry narodowej otrzymał natomiast jego klubowy kolega Taine Basham.

Seria kontuzji

Faletau dołączył do Cardiff z Bath w 2022 roku i od tego czasu rozegrał dla zespołu zaledwie 31 meczów. W minionym sezonie wystąpił siedem razy z powodu urazów barku, łydki i kolana. Latem rugbysta przedłużył kontrakt z klubem o kolejny rok.

Faletau rozegrał 109 meczów w reprezentacji Walii i wystąpił na trzech mistrzostwach świata. Główny trener walijskiej drużyny Steve Tandy wcześniej oświadczał, że możliwość powrotu sportowca do kadry narodowej nie jest wykluczona, jednak musi on zademonstrować gotowość fizyczną w meczach.

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