Команда Нью-Йорк Янкиз, за которую выступал индийский крикетист Сурьякумар Ядав, победила Лос-Анджелес Доджерс в финале бейсбольного турнира в Мумбаи, Индия. Янкиз набрали 78 очков и удержали преимущество над соперниками, сообщает Channel NewsAsia.

Участники турнира

Соревнование прошло в спортивном комплексе Андхери в формате три на три. В нем приняли участие индийские крикетисты Сурьякумар Ядав, Шардул Тхакур, Дипак Чахар и Радха Ядав, а также бывшие игроки Major League Baseball Ник Свишер, Адриан Гонсалес, Джейк Арриета и Джонни Гомес.

Каждая из четырех команд состояла из ветерана бейсбола, индийского крикетиста и американской софтболистки. Организаторы представили соревнование как способ объединить два вида спорта, в которых используются бита и мяч.

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Правила и результаты

За хоумран команда получала два очка, за попадание в целевую зону — четыре, а за пойманный мяч в поле — одно. Пять последовательных ударов за пределы поля удваивали результат команды.

В полуфинале Доджерс, за которых играл Гонсалес, обошли Чикаго Кабс под руководством Тхакура, набравших 44 очка, когда до конца оставалась минута. Янкиз с Ядавом уверенно победили Бостон Ред Сокс. Самым ценным игроком турнира была признана софтболистка Рейчел Гарсия.

После победы Ядав заявил, что навыки крикета могут помочь добиваться результатов в бейсболе, а сам вид спорта, по его мнению, будет развиваться в Индии.

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