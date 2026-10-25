New York Yankees, w których wystąpił indyjski krykiecista Suryakumar Yadav, pokonali Los Angeles Dodgers w finale turnieju baseballowego w Mumbaju w Indiach. Yankees zdobyli 78 punktów i utrzymali przewagę nad rywalami, informuje Channel NewsAsia.

Uczestnicy turnieju

Zawody odbyły się w kompleksie sportowym Andheri w formacie trzy na trzy. Wzięli w nich udział indyjscy krykieciści Suryakumar Yadav, Shardul Thakur, Deepak Chahar i Radha Yadav, a także byli zawodnicy Major League Baseball: Nick Swisher, Adrian Gonzalez, Jake Arrieta i Johnny Gomes.

Każda z czterech drużyn składała się z weterana baseballu, indyjskiego krykiecisty i amerykańskiej softballistki. Organizatorzy przedstawili zawody jako sposób na połączenie dwóch sportów, w których używa się kija i piłki.

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Zasady i wyniki

Za home run drużyna otrzymywała dwa punkty, za trafienie w strefę celu — cztery, a za złapanie piłki w polu — jeden. Pięć kolejnych uderzeń poza boisko podwajało wynik drużyny.

W półfinale Dodgers, w których grał Gonzalez, wyprzedzili Chicago Cubs prowadzone przez Thakura, którzy zdobyli 44 punkty, gdy do końca pozostała minuta. Yankees z Yadavem pewnie pokonali Boston Red Sox. Najbardziej wartościową zawodniczką turnieju została softballistka Rachel Garcia.

Po zwycięstwie Yadav oświadczył, że umiejętności krykietowe mogą pomóc osiągać wyniki w baseballu, a sam sport, jego zdaniem, będzie rozwijać się w Indiach.

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