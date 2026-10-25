有印度板球运动员苏里亚库马尔·亚达夫参赛的纽约洋基队，在印度孟买举行的一项棒球锦标赛决赛中击败了洛杉矶道奇队。洋基队得到78分并守住了对对手的领先优势，据Channel NewsAsia报道。

锦标赛参赛者

比赛在安德里体育中心以三对三形式举行。参赛者包括印度板球运动员苏里亚库马尔·亚达夫、沙尔杜尔·塔库尔、迪帕克·查哈尔和拉达·亚达夫，以及前美国职业棒球大联盟球员尼克·斯威舍、阿德里安·冈萨雷斯、杰克·阿里埃塔和约翰尼·戈麦斯。

四支球队中的每一支都由一名棒球老将、一名印度板球运动员和一名美国垒球女运动员组成。组织者将这项比赛介绍为结合两种使用球棒和球的运动的一种方式。

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规则和赛果

本垒打可获得两分，击中目标区域可获得四分，在场地内接住球可获得一分。连续五次将球击出场外会使球队得分翻倍。

在半决赛中，冈萨雷斯效力的道奇队超过了由塔库尔领衔的芝加哥小熊队；当距离比赛结束还剩一分钟时，小熊队已得到44分。拥有亚达夫的洋基队轻松击败了波士顿红袜队。垒球运动员蕾切尔·加西亚被评为锦标赛最有价值球员。

获胜后，亚达夫表示，板球技能可以帮助在棒球中取得成绩，而他认为这项运动本身将在印度发展。

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