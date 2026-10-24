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Сколько «Золотых мячей» завоевал Андрей Шевченко

UA NEWS 24 Октября 2026 14:18
Сколько «Золотых мячей» завоевал Андрей Шевченко

Андрей Шевченко стал третьим украинским футболистом в истории, получившим «Золотой мяч». Эту престижную индивидуальную награду он завоевал более 20 лет назад, выступая за итальянский «Милан».

С момента провозглашения независимости Украины Шевченко остается единственным украинским футболистом, которому удалось выиграть «Золотой мяч». Награду ему вручили в 2004 году.

Когда и как Андрей Шевченко выиграл «Золотой мяч»

Победа 22 года назад стала для Шевченко единственной в карьере. Сезон 2003/04 стал для тогдашнего 27-летнего Шевченко пятым в составе «Милана».

В том сезоне в составе «россо-нери» украинцу удалось завоевать Скудетто и стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Успехи в Серии А помогли Шевченко на этот раз всё-таки завоевать награду, оставив позади победителя Лиги чемпионов в Порту Деку и звезду «Барселоны» Роналдиньо.

Топ-10 голосования за «Золотой мяч-2004»:

  • Андрей Шевченко (Милан) – 175

  • Деку (Порту/Барселона) – 139

  • Роналдиньо (Барселона) – 133

  • Тьерри Анри (Арсенал) – 80

  • Теодорос Загоракис (АЕК/Болонья) – 44

  • Адриано (Парма/Интер) – 27

  • Павел Недвед (Ювентус) – 23

  • Уэйн Руни (Эвертон) – 22

  • Рикардо Карвалью (Порту/Челси) – 18

  • Рууд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед) – 18

Отметим, что украинец шесть раз попадал в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч». Помимо победы в 2004 году, он занимал третье место в 1999 и 2000 годах.
 

Кто из украинцев выигрывал «Золотой мяч»
 

Помимо Шевченко эту награду получали две легенды «Динамо»: Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

В 2026 году среди претендентов нет украинцев. Последним нашим представителем в списке лучших был Артем Довбик, который в 2024 году занял 30-е место в голосовании.


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