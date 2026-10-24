Женская сборная Ирландии по регби победила команду ЮАР со счетом 40:27 в первом из двух матчей WXV Global Series в Кейптауне. Ирландки занесли шесть попыток и одержали победу во время своего первого визита в Южную Африку, сообщает BBC Sport.

Преимущество Ирландии после первого тайма

В напряженном стартовом отрезке Аойф Далтон, Линда Джуганг и Джейн Клохесси занесли попытки за Ирландию. В составе хозяек поля отличились Асеза Хеле, Вайна Убриши и Мария Циремба. На перерыв ирландская команда ушла при преимуществе 21:17.

Во втором тайме преимущество гостей увеличили Бевинн Парсонс и капитан Эрин Кинг. В первой половине встречи Кинг получила желтую карточку за высокий захват. Лерато Макуа сократила отставание сборной ЮАР, однако вторая попытка Джуганг фактически определила исход матча.

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Шесть попыток против пяти

В конце игры Аличия Аррис занесла попытку за южноафриканскую команду, но на итоговый результат это не повлияло. Джуганг оформила дубль, а Данна О’Брайен выполнила пять реализаций за Ирландию. За ЮАР одну реализацию выполнила Джекки Сильерс.

Ответный матч между сборными состоится 31 октября на стадионе «Атлон» в Кейптауне.

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