Reprezentacja Irlandii w rugby pokonała RPA 40:27 w pierwszym z dwóch meczów WXV Global Series w Kapsztadzie. Irlandki zdobyły sześć przyłożeń i odniosły zwycięstwo podczas swojej pierwszej wizyty w Republice Południowej Afryki, informuje BBC Sport.

Przewaga Irlandii po pierwszej połowie

W napiętym początkowym fragmencie Aoife Dalton, Linda Djougang i Jane Clohessy zdobyły przyłożenia dla Irlandii. W zespole gospodyń punktowały Aseza Hele, Vainah Ubisi i Maria Tshiremba. Irlandzka drużyna schodziła na przerwę, prowadząc 21:17.

W drugiej połowie przewagę gości powiększyły Beibhinn Parsons i kapitanka Erin King. W pierwszej połowie King otrzymała żółtą kartkę za wysoki chwyt. Lerato Makua zmniejszyła stratę reprezentacji RPA, jednak drugie przyłożenie Djougang faktycznie przesądziło o wyniku meczu.

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Sześć przyłożeń przeciwko pięciu

Pod koniec meczu Alichia Arries zdobyła przyłożenie dla południowoafrykańskiej drużyny, ale nie wpłynęło to na końcowy rezultat. Djougang zaliczyła dublet, a Dannah O’Brien wykonała pięć podwyższeń dla Irlandii. Dla RPA jedno podwyższenie wykonała Jakkie Cilliers.

Rewanż między reprezentacjami odbędzie się 31 października na stadionie Athlone w Kapsztadzie.

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