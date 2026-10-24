В Польше «Ягеллония» из Белостока, которую тренирует Адриан Семенец, проиграла семь из последних десяти матчей в Экстракласе и Лиге Европы. Как сообщает Interia Sport, неудачная серия команды началась после трёх сезонов подряд, в которых она не опускалась ниже призовых мест в чемпионате.

Отставание в Экстракласе

Отставание «Ягеллонии» от лидера Экстракласы составляет 15 очков. Бывший футболист сборной Польши и эксперт Polsat Sport Пётр Цаховский считает, что клуб правильно сохранил доверие к Семенцу, учитывая его прежние успехи с командой.

По мнению Цаховского, команде нужно время, чтобы выйти из кризиса. Эксперт связывает проблемы «Ягеллонии» с сокращением вариантов для ротации состава, изменениями в качестве команды после ухода футболистов и тактическими ошибками, которые особенно заметны в матчах против соперников с агрессивным стилем игры.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Еврокубки и дисквалификация тренера

Цаховский упомянул последний матч Лиги Европы против «Андерлехта». По его оценке, соперник продемонстрировал более высокую культуру игры и не оставил «Ягеллонии» шансов. Команда всё ещё находится на позиции, которая даёт право участвовать в квалификации к плей-офф турнира.

По данным Interia Sport, Семенец был дисквалифицирован на шесть матчей за недозволенный контакт с арбитром Вуйциком. Издание пишет, что тренер отправлял судье SMS-сообщения, поскольку хотел во время матча получать информацию о футболистах, которым грозили жёлтые карточки. На момент публикации он уже отбыл треть наказания, а «Ягеллония» проиграла «Гурнику» со счётом 1:3 и «Заглембе» — 0:1.

Цаховский считает, что шансы «Ягеллонии» на высокие позиции в Экстракласе существенно уменьшились, поэтому команде следует искать возможность добиться результата в Кубке Польши.

Читай нас в