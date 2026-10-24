Ягеллонія програла сім із десяти останніх матчів — Interia Sport

У Польщі Ягеллонія Білосток, яку тренує Адріан Сємєнець, програла сім із десяти останніх матчів у Екстраклясі та Лізі Європи. Як повідомляє Interia Sport, невдала серія команди настала після трьох сезонів поспіль, у яких вона не опускалася нижче призових місць у чемпіонаті.

Відставання в Екстраклясі

Відставання Ягеллонії від лідера Екстракляси становить 15 очок. Колишній футболіст збірної Польщі та експерт Polsat Sport Пйотр Чаховський вважає, що клуб правильно зберіг довіру до Сємєнця, враховуючи його попередні успіхи з командою.

На думку Чаховського, для виходу з кризи команді потрібен час. Експерт пов'язує проблеми Ягеллонії зі скороченням варіантів для ротації складу, змінами в якості команди після відходу футболістів і тактичними помилками, які особливо помітні в матчах проти суперників з агресивним стилем гри.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Єврокубки та дискваліфікація тренера

Чаховський згадав останній матч Ліги Європи проти Андерлехта. За його оцінкою, суперник продемонстрував вищу культуру гри й не залишив Ягеллонії шансів. Команда ще перебуває на позиції, що дає право на участь у кваліфікації до плейоф турніру.

За даними Interia Sport, Сємєнця дискваліфікували на шість матчів за недозволений контакт із арбітром Вуйціком. Видання пише, що тренер надсилав судді SMS-повідомлення, оскільки хотів під час матчу отримувати інформацію про футболістів, яким загрожували жовті картки. На час публікації він уже відбув третину покарання, а Ягеллонія програла Гурніку з рахунком 1:3 і Заглембє — 0:1.

Чаховський вважає, що шанси Ягеллонії на високі позиції в Екстраклясі суттєво зменшилися, тому команді слід шукати можливість здобути результат у Кубку Польщі.

Читай нас у