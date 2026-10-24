W Polsce Jagiellonia Białystok, prowadzona przez Adriana Siemieńca, przegrała siedem z ostatnich dziesięciu meczów w Ekstraklasie i Lidze Europy. Jak informuje Interia Sport, słaba seria zespołu nastąpiła po trzech kolejnych sezonach, w których nie plasował się on poniżej miejsc medalowych w mistrzostwach.

Strata w Ekstraklasie

Strata Jagiellonii do lidera Ekstraklasy wynosi 15 punktów. Były piłkarz reprezentacji Polski i ekspert Polsat Sport Piotr Ćzachowski uważa, że klub słusznie zachował zaufanie do Siemieńca, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze sukcesy z zespołem.

Zdaniem Ćzachowskiego zespół potrzebuje czasu, aby wyjść z kryzysu. Ekspert wiąże problemy Jagiellonii z ograniczeniem możliwości rotacji składu, zmianami w jakości zespołu po odejściu piłkarzy oraz błędami taktycznymi, które są szczególnie widoczne w meczach z rywalami prezentującymi agresywny styl gry.

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Europejskie puchary i dyskwalifikacja trenera

Ćzachowski wspomniał o ostatnim meczu Ligi Europy z Anderlechtem. Według jego oceny rywal zaprezentował wyższą kulturę gry i nie pozostawił Jagiellonii żadnych szans. Zespół nadal zajmuje pozycję dającą prawo do udziału w kwalifikacjach do fazy play-off turnieju.

Według Interia Sport Siemieniec został zdyskwalifikowany na sześć meczów za niedozwolony kontakt z arbitrem Wójcikiem. Redakcja pisze, że trener wysyłał sędziemu wiadomości SMS, ponieważ chciał podczas meczu otrzymywać informacje o piłkarzach zagrożonych żółtymi kartkami. W chwili publikacji odbył już jedną trzecią kary, a Jagiellonia przegrała z Górnikiem 1:3 i z Zagłębiem 0:1.

Ćzachowski uważa, że szanse Jagiellonii na wysokie pozycje w Ekstraklasie znacząco się zmniejszyły, dlatego zespół powinien szukać możliwości osiągnięcia wyniku w Pucharze Polski.

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