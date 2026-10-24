雅盖隆尼亚近十场比赛输掉七场——Interia Sport

在波兰，由阿德里安·谢梅涅茨执教的比亚韦斯托克雅盖隆尼亚在波兰超级联赛和欧联杯近十场比赛中输掉了七场。正如Interia Sport报道，球队的低迷战绩出现在连续三个赛季都未跌出联赛领奖台名次之后。

波兰超级联赛中的差距

雅盖隆尼亚落后波兰超级联赛领头羊15分。前波兰国家队足球运动员、Polsat Sport专家皮奥特尔·恰霍夫斯基认为，考虑到谢梅涅茨此前带队取得的成功，俱乐部继续信任他是正确的。

恰霍夫斯基认为，球队需要时间走出危机。这位专家将雅盖隆尼亚的问题归因于阵容轮换选择减少、球员离队后球队实力的变化，以及战术失误；这些失误在对阵踢法强硬的对手时尤为明显。

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欧战与主教练禁赛

恰霍夫斯基提到了最近一场对阵安德莱赫特的欧联杯比赛。按他的评价，对手展现出更高的比赛素养，没有给雅盖隆尼亚留下任何机会。该队仍处于能够获得参加该赛事附加赛资格赛资格的位置。

据Interia Sport报道，谢梅涅茨因与裁判武伊奇克进行未经允许的接触，被禁赛六场。该媒体写道，这名教练曾向裁判发送短信，因为他希望在比赛期间获得有关面临黄牌风险的球员的信息。截至发稿时，他已执行了三分之一的处罚，而雅盖隆尼亚以1:3负于古尔尼克，并以0:1负于扎格莱比耶。

恰霍夫斯基认为，雅盖隆尼亚在波兰超级联赛获得高排名的机会已显著减少，因此球队应寻求在波兰杯取得成绩的机会。

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