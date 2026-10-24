«Кривбасс» объявил об уходе главного тренера Патрика ван Леувена

Главный тренер криворожского футбольного клуба «Кривбасс» Патрик ван Леувен покинул свой пост. Об его уходе сообщили в клубе.

Нидерландский специалист возглавлял «красно-белых» с июня 2025 года. Под его руководством команда провела 41 официальный матч во всех турнирах.

В рамках Украинской Премьер-лиги криворожцы провели 37 матчей и одержали 14 побед. Еще четыре встречи состоялись в Кубке Украины, где тренерский штаб записал на свой счет три победы и потерпел одно поражение.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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