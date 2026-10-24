«Тоттенхэм» победил «Челси» со счётом 2:0 в матче Премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж», сообщает The Guardian. Для «шпор» это стала первая победа на этом стадионе с 2018 года.

Автогол Пендерса

Счёт был открыт на 77-й минуте после автогола вратаря «Челси» Майка Пендерса. Бельгийский голкипер, заменявший травмированного Эми Мартинеса, неудачно сыграл после углового в исполнении Матеуса Фернандеша и отправил мяч в собственные ворота.

Вскоре после этого Коул Палмер получил две жёлтые карточки за несколько минут и был удалён. «Челси» доигрывал заключительную часть встречи вдесятером.

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Второй гол и статистика

На 87-й минуте Матис Тель забил второй мяч «Тоттенхэма» и установил окончательный счёт. Это была вторая подряд победа команды в чемпионате, которая подняла её на 12-е место.

«Тоттенхэм» владел мячом 67% игрового времени против 33% у «Челси». Гости нанесли 15 ударов, четыре из которых пришлись в створ, тогда как хозяева пробили семь раз и четыре раза попали в створ.

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