Tottenham pokonał Chelsea 2:0 w meczu Premier League na Stamford Bridge, informuje The Guardian. Dla Spurs było to pierwsze zwycięstwo na tym stadionie od 2018 roku.

Samobójczy gol Pendersa

Wynik został otwarty w 77. minucie po samobójczym golu bramkarza Chelsea Mike'a Pendersa. Belgijski golkiper, który zastępował kontuzjowanego Emiliano Martineza, źle zagrał po rzucie rożnym wykonywanym przez Mateusa Fernandesa i skierował piłkę do własnej bramki.

Wkrótce potem Cole Palmer otrzymał dwie żółte kartki w ciągu kilku minut i został wyrzucony z boiska. Chelsea rozgrywała końcową część spotkania w dziesiątkę.

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Drugi gol i statystyki

W 87. minucie Mathys Tel zdobył drugą bramkę dla Tottenhamu i ustalił końcowy wynik. Było to drugie z rzędu zwycięstwo zespołu w lidze, które wyniosło go na 12. miejsce.

Tottenham posiadał piłkę przez 67% czasu gry wobec 33% Chelsea. Goście oddali 15 strzałów, z których cztery były celne, podczas gdy gospodarze strzelali siedem razy i cztery razy trafili w światło bramki.

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