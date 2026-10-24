Ирландский «Ленстер» одержал волевую победу над «Манстером» со счетом 24:18 в дерби United Rugby Championship на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия. Хозяева уступали 0:13, однако во втором тайме занесли три попытки и заработали бонусное очко. Об этом сообщает BBC Sport.

Преимущество «Манстера» на старте

«Манстер» открыл счет штрафным ударом Чарли О'Ши после высокого захвата Джеймса Райана. Вскоре Шейн Дейли занес первую попытку в матче после комбинации с участием О'Ши, Шона О'Брайена и Крейга Кейси. Еще один штрафной О'Ши, пробитый почти с центральной линии с помощью ветра, довел преимущество гостей до 13 очков.

В конце первого тайма «Ленстер» сократил отставание: Джемисон Гибсон-Парк точным пасом вывел на попытку Томми О'Брайена, который обыграл Бена О'Коннора. Во время встречи игрок «Манстера» Гевин Кумбс заявил, что соперник схватил его за пах. Арбитр Эндрю Брейс после консультации с видеоассистентом сообщил капитану «Манстера» Тадгу Бейрну, что убедительных видеодоказательств для рассмотрения эпизода не было, хотя инцидент мог быть передан дисциплинарному комиссару.

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Три попытки после перерыва

В начале второго тайма «Манстер» получил штрафной, но он был отменен из-за позднего захвата Кирана Брукса. После этого «Ленстер» усилил давление: Райан Бейрд занес попытку, а Алекс Нанкивелл получил желтую карточку за серию нарушений своей команды. Джои Карбери реализовал попытку и сократил разницу до одного очка.

Пока Нанкивелл оставался вне поля, «Ленстер» воспользовался неудачным коридором соперника. Гибсон-Парк отдал третью результативную передачу в матче — на этот раз Чарли Тектору, который вывел хозяев вперед за 16 минут до финального свистка. После длительной паузы из-за серьезной травмы Дейли Джейми Осборн занес четвертую попытку «Ленстера». В последнюю минуту Бен О'Коннор ответил попыткой «Манстера», что принесло его команде бонусное очко за поражение.

Следующий матч «Ленстер» проведет против «Коннахта», а «Манстер» примет «Шаркс» на стадионе «Томонд Парк».

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