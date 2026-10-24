爱尔兰伦斯特在爱尔兰都柏林的英杰华体育场举行的联合橄榄球锦标赛德比中，以24比18逆转战胜明斯特。主队一度以0比13落后，但在下半场达阵三次并获得奖励积分。据BBC Sport报道。

明斯特开局占优

詹姆斯·瑞安一次高位擒抱后，明斯特凭借查利·奥谢的罚球首开纪录。随后，谢恩·戴利在一次由奥谢、肖恩·奥布莱恩和克雷格·凯西参与的配合后，完成了本场比赛首次达阵。奥谢又一次罚球，借助风力从接近中线处踢进，将客队的领先优势扩大至13分。

上半场末段，伦斯特缩小了分差：贾米森·吉布森-帕克精准传球助攻汤米·奥布莱恩达阵，后者突破了本·奥康纳。比赛期间，明斯特球员加文·库姆斯称对手抓了他的腹股沟。裁判安德鲁·布雷斯在与视频助理裁判商议后告知明斯特队长塔德格·伯恩，没有足够的视频证据可供审议该事件，不过该事件可能被提交给纪律专员。

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中场休息后完成三次达阵

下半场开始时，明斯特获得一次罚球，但因基兰·布鲁克斯的迟到擒抱而被取消。此后，伦斯特加强了压力：瑞安·贝尔德完成达阵，而亚历克斯·南基维尔因球队一系列犯规被出示黄牌。乔伊·卡伯里完成附加分，将分差缩小至1分。

南基维尔离场期间，伦斯特利用了对手一次失败的边线球。吉布森-帕克送出本场比赛第三次达阵助攻，这次助攻查利·特克托尔达阵，他在终场哨响前16分钟帮助主队取得领先。由于戴利严重受伤，比赛长时间暂停后，杰米·奥斯本完成了伦斯特的第四次达阵。最后一分钟，本·奥康纳为明斯特完成达阵，为球队赢得了败方奖励积分。

伦斯特下一场将对阵康诺特，而明斯特将在托蒙德公园球场主场迎战鲨鱼队。

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