Irlandzki Leinster odniósł zwycięstwo po odrobieniu strat nad Munsterem 24:18 w derbach United Rugby Championship na stadionie Aviva w Dublinie w Irlandii. Gospodarze przegrywali 0:13, ale w drugiej połowie zdobyli trzy przyłożenia i wywalczyli punkt bonusowy. Poinformował o tym BBC Sport.

Przewaga Munsteru na początku

Munster otworzył wynik rzutem karnym Charliego O'Shei po wysokim ataku Jamesa Ryana. Następnie Shane Daly zdobył pierwsze przyłożenie w meczu po akcji z udziałem O'Shei, Seana O'Briena i Craiga Caseya. Kolejny rzut karny O'Shei, wykonany niemal z linii środkowej z pomocą wiatru, powiększył przewagę gości do 13 punktów.

Pod koniec pierwszej połowy Leinster zmniejszył stratę: Jamison Gibson-Park celnym podaniem wyprowadził na przyłożenie Tommy'ego O'Briena, który minął Bena O'Connora. W trakcie spotkania zawodnik Munsteru Gavin Coombes oświadczył, że przeciwnik chwycił go za pachwinę. Po konsultacji z asystentem wideo sędzia Andrew Brace poinformował kapitana Munsteru Tadhga Beirne'a, że nie było przekonujących dowodów wideo do rozpatrzenia tego zdarzenia, choć incydent mógł zostać przekazany komisarzowi dyscyplinarnemu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trzy przyłożenia po przerwie

Na początku drugiej połowy Munster otrzymał rzut karny, ale został on anulowany z powodu spóźnionego ataku Ciarana Brooksa. Następnie Leinster zwiększył presję: Ryan Baird zdobył przyłożenie, a Alex Nankivell otrzymał żółtą kartkę za serię przewinień swojej drużyny. Joey Carbery podwyższył przyłożenie i zmniejszył różnicę do jednego punktu.

Gdy Nankivell pozostawał poza boiskiem, Leinster wykorzystał nieudany aut rywali. Gibson-Park zaliczył trzecią asystę przy przyłożeniu w tym meczu — tym razem przy przyłożeniu Charliego Tectora, który wyprowadził gospodarzy na prowadzenie na 16 minut przed końcowym gwizdkiem. Po długiej przerwie spowodowanej poważną kontuzją Daly'ego Jamie Osborne zdobył czwarte przyłożenie Leinsteru. W ostatniej minucie Ben O'Connor odpowiedział przyłożeniem dla Munsteru, które zapewniło jego drużynie punkt bonusowy za porażkę.

Leinster rozegra następny mecz z Connachtem, a Munster podejmie Sharks na stadionie Thomond Park.

Czytaj nas na