Нападающий «Баварии» Гарри Кейн впервые в карьере завоевал «Золотой мяч»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился своими эмоциями после того, как впервые в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». Футболист поблагодарил партнеров по команде, тренеров, бывший клуб «Тоттенхэм», семью и всех, кто поддерживал его на пути к этой награде.

Для английского нападающего церемония вручения награды стала особенной ещё и из-за места её проведения. Кейн получил трофей в Лондоне — городе, где ранее выступал за «Тоттенхэм».

Во время речи футболист признался, что ему сложно подобрать слова, чтобы описать свои чувства. Он также поблагодарил всех, кто голосовал за него, и партнеров по «Баварии», которые помогали ему развиваться.

«Я почти не могу подобрать слов. То, что это происходит в Лондоне, делает этот момент ещё более особенным. Могу представить, насколько сложно было судьям во время голосования. Спасибо всем, кто отдал за меня голос, и моим партнерам по «Баварии»: вы подталкивали меня вперёд и помогали становиться лучше», — сказал Кейн.

Отдельные слова благодарности нападающий адресовал тренеру «Баварии» Венсану Компани, а также наставнику сборной Англии Томасу Тухелю и его тренерскому штабу.

«Я счастлив привезти этот трофей в Баварию. Также для меня честь быть капитаном сборной Англии. Я очень этим горжусь и благодарю Тухеля и его штаб», — заявил футболист.

Не забыл Кейн и о «Тоттенхэме», за который выступал до переезда в Германию. Именно этот клуб сыграл важную роль в его становлении как футболиста.

«Я также хочу поблагодарить «Тоттенхэм». Без него я бы не оказался здесь», — сказал англичанин.

После слов благодарности нападающий обратился к тем, кто мечтает достичь вершин в футболе. Он выразил надежду, что его история поможет другим поверить в собственные силы и стремиться к величайшим достижениям.

«Надеюсь, я смогу стать примером для тех, кто мечтает стать лучшим, как я сегодня», — добавил Кейн.

Особые слова футболист адресовал детям. Он подчеркнул, что, несмотря на многочисленные награды, которые он уже привозил домой, «Золотой мяч» имеет для него особое значение.

«Моим детям: я привозил домой много трофеев, но этот — особенный. Я хочу быть хорошим отцом, а также хорошим профессионалом», — сказал нападающий.

В заключение речи Кейн поблагодарил жену, назвав её своей лучшей подругой. Футболист подчеркнул, что она поддерживала его мечты и помогла ему достичь желаемого.

«И моей жене, моей лучшей подруге: ты хотела этого чуть ли не больше, чем я. Ты помогла мне осуществить мои мечты», — отметил футболист.

Об этом сообщает Goal.

Ранее журнал France Football обнародовал список из 30 претендентов на получение премии «Золотой мяч» в 2026 году.

На церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне, Великобритания, Алексия Путельяс из London City Lionesses в третий раз в карьере стала обладательницей награды за сезон 2025/2026. Польская футболистка «Барселоны» Ева Пайор заняла второе место.

Читай нас в