拜仁前锋哈里·凯恩职业生涯首次荣膺金球奖

慕尼黑“拜仁”队及英格兰国家队前锋哈里·凯恩在职业生涯中首次荣膺“金球奖”后，分享了他的感想。 这位足球运动员感谢了队友、教练、前东家“托特纳姆热刺”、家人以及所有在他通往这一荣誉的道路上给予支持的人。

对于这位英格兰前锋来说，颁奖典礼之所以特别，还因为举办地点。凯恩在伦敦——他曾效力于托特纳姆热刺的这座城市——接过了奖杯。

在致辞中，这位球员坦言很难用言语来描述自己的感受。他还感谢了所有投票支持他的人，以及在“拜仁”帮助他成长的队友们。

“我几乎无法用言语表达。能在伦敦获得这一荣誉，让这一刻更加特别。我能想象评委们在投票时有多么艰难。 感谢所有为我投票的人，也感谢我的拜仁队友们：是你们推动我不断前进，并帮助我变得更好，”凯恩说道。

这位前锋还特别向拜仁主教练文森特·孔帕尼，以及英格兰国家队主教练托马斯·图赫尔及其教练组表达了感谢。

“我很高兴能将这座奖杯带回拜仁。同时，能担任英格兰国家队队长对我来说也是一份荣誉。我为此感到非常自豪，并感谢图赫尔及其教练组，”这位球员表示。

凯恩也没有忘记在转会德国之前效力的“托特纳姆热刺”。正是这家俱乐部在他作为足球运动员的成长过程中发挥了重要作用。

“我也想感谢托特纳姆热刺。没有他们，我就不会站在这里，”这位英格兰球员说道。

在表达感谢之后，这位前锋向那些梦想在足球领域登峰造极的人们发出了寄语。他希望自己的故事能帮助他人相信自己的力量，并为实现最大的成就而努力。

“希望我能成为那些梦想成为顶尖球员之人的榜样，就像今天的我一样，”凯恩补充道。

这位球员还特别向孩子们致以了寄语。他强调，尽管已经将无数奖杯带回家，但“金球奖”对他而言具有特殊的意义。

“给我的孩子们：我带回过许多奖杯，但这个特别。我想成为一位好父亲，同时也是一位优秀的职业球员，”这位前锋说道。

在演讲的最后，凯恩感谢了妻子，称她为自己最好的朋友。这位足球运动员强调，她一直支持他的梦想，并帮助他实现了目标。

“还要感谢我的妻子，我最好的朋友：你对这个奖杯的渴望几乎不亚于我。是你帮助我实现了梦想，”这位球员说道。

据Goal报道。

此前，《法国足球》杂志公布了2026年“金球奖”的30人候选名单。

在英国伦敦举行的金球奖颁奖典礼上，来自伦敦城女狮队的阿莱克西娅·普特利亚斯第三次荣膺2025/2026赛季金球奖。 巴塞罗那队的波兰女足球员埃娃·帕约尔获得亚军。

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