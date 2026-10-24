В Мельбурне, Австралия, велоклуб отстранил мужчину после жалоб велосипедисток на его навязчивые сообщения и преследование, о котором заявила одна из участниц. Как сообщает ABC News Australia, решение приняли после инцидента во время женского велозаезда в Международный женский день.

51-летняя сотрудница IT-сферы Бьянка Пикетт рассказала, что 18-летняя участница поездки Эми, чье имя является псевдонимом для защиты личности, получила сообщение в Strava. Мужчина написал, что видел ее на дороге и придет поздороваться. По словам Пикетт, он был известен среди велосипедисток подобным поведением по отношению к молодым женщинам.

Пикетт заявила, что мужчина приехал в кафе, где остановилась группа. После того как ему сообщили, что это заезд только для женщин, он ушел, однако, по ее словам, позднее ехал за группой на велосипеде по пути в Мельбурн. Пикетт также сказала, что она и другие женщины ранее жаловались на этого мужчину нескольким велоклубам, но без результата. Позднее последний клуб, к которому он принадлежал, запретил ему участие.

Риски геолокации

Пикетт считает, что функции отслеживания маршрутов в спортивных приложениях могут облегчать определение места проживания или планов пользователей, если они не настроили конфиденциальность. Strava позволяет записывать и публиковать GPS-маршруты тренировок, подписываться на других пользователей и отправлять сообщения.

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Генеральный директор Full Stop Australia Карен Беван, организации, поддерживающей пострадавших от сексуального, домашнего и семейного насилия, заявила, что ответственность за безопасный дизайн платформ должны брать на себя разработчики. По ее мнению, настройки конфиденциальности должны быть включены по умолчанию, а начальные и конечные точки маршрутов — скрываться автоматически.

Ответ Strava и альтернативное приложение

В Strava заявили, что ключевые средства защиты действуют по умолчанию: сообщения доступны только друзьям, а первые и последние 200 метров маршрутов автоматически скрываются. Компания также сообщила, что ее команда по безопасности рассматривает жалобы пользователей и не допускает преследования и других нарушений стандартов сообщества.

Жительница Мельбурна, разработчица приложений и бегунья Мелани Кейпл создала SoloRunClubxx. Приложение позволяет фиксировать тренировки, не сообщая другим о местонахождении пользователя. Человек может указать приблизительное время окончания пробежки; если после него он не подтвердит, что завершил забег безопасно, приложение отправит его местонахождение близкому человеку.

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