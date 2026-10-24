W Melbourne w Australii klub kolarski zawiesił mężczyznę po skargach kolarek na jego natarczywe wiadomości i prześladowanie, o którym mówiła jedna z uczestniczek. Jak informuje ABC News Australia, decyzję podjęto po incydencie podczas kobiecego przejazdu rowerowego w Międzynarodowy Dzień Kobiet.

51-letnia pracowniczka branży IT Bianca Pickett powiedziała, że 18-letnia uczestniczka przejazdu Amy, której imię jest pseudonimem chroniącym jej tożsamość, otrzymała wiadomość w Stravie. Mężczyzna napisał, że widział ją na drodze i przyjdzie się przywitać. Według Pickett był on znany wśród kolarek z podobnego zachowania wobec młodych kobiet.

Pickett powiedziała, że mężczyzna przyjechał do kawiarni, w której zatrzymała się grupa. Gdy poinformowano go, że jest to przejazd wyłącznie dla kobiet, odszedł, jednak, jak twierdzi, później jechał rowerem za grupą w drodze do Melbourne. Pickett powiedziała także, że ona i inne kobiety wcześniej składały skargi na tego mężczyznę do kilku klubów kolarskich, ale bez rezultatu. Później ostatni klub, do którego należał, zakazał mu udziału.

Ryzyko geolokalizacji

Pickett uważa, że funkcje śledzenia tras w aplikacjach sportowych mogą ułatwiać ustalenie miejsca zamieszkania lub planów użytkowników, jeśli nie skonfigurowali oni ustawień prywatności. Strava umożliwia rejestrowanie i udostępnianie GPS-owych tras treningów, obserwowanie innych użytkowników oraz wysyłanie wiadomości.

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Karen Bevan, dyrektorka generalna Full Stop Australia, organizacji wspierającej osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, domowej i rodzinnej, stwierdziła, że odpowiedzialność za bezpieczne projektowanie platform powinni brać na siebie deweloperzy. Jej zdaniem ustawienia prywatności powinny być domyślnie włączone, a punkty początkowe i końcowe tras automatycznie ukrywane.

Odpowiedź Stravy i alternatywna aplikacja

Strava oświadczyła, że kluczowe zabezpieczenia działają domyślnie: wiadomości są dostępne tylko dla znajomych, a pierwsze i ostatnie 200 metrów tras jest automatycznie ukrywane. Firma poinformowała również, że jej zespół ds. bezpieczeństwa rozpatruje skargi użytkowników i nie dopuszcza prześladowania ani innych naruszeń standardów społeczności.

Mieszkanka Melbourne, twórczyni aplikacji i biegaczka Melanie Caple stworzyła SoloRunClubxx. Aplikacja umożliwia rejestrowanie treningów bez informowania innych o lokalizacji użytkownika. Osoba może wskazać przybliżony czas zakończenia biegu; jeśli po tym czasie nie potwierdzi, że bezpiecznie ukończyła bieg, aplikacja wyśle jej lokalizację bliskiej osobie.

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