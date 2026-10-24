在澳大利亚墨尔本，一家自行车俱乐部在女骑手投诉一名男子发送骚扰信息，以及一名参与者称其遭到跟踪后，暂停了该男子的资格。据澳大利亚广播公司新闻报道，该决定是在国际妇女节一场女子骑行活动中发生事件后作出的。

51岁的IT行业从业者比安卡·皮克特说，18岁的骑行参与者艾米收到了一条Strava消息。为保护其身份，艾米使用的是化名。这名男子写道，他在路上见过她，并会过来打招呼。皮克特表示，他因对年轻女性作出类似行为而在女骑手中广为人知。

皮克特称，这名男子来到该团体停留的咖啡馆。在被告知这是一场仅限女性参加的骑行活动后，他离开了，但据她所说，之后他在前往墨尔本的路上骑车跟随该团体。皮克特还说，她和其他女性此前曾向数家自行车俱乐部投诉该男子，但没有结果。后来，他所属的最后一家俱乐部禁止他参加活动。

地理定位风险

皮克特认为，如果用户没有设置隐私保护，体育应用中的路线追踪功能可能会使他人更容易确定用户的居住地或计划。Strava允许用户记录和分享训练的GPS路线、关注其他用户并发送消息。

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Full Stop Australia首席执行官卡伦·贝文表示，开发者应对平台的安全设计承担责任。该组织为遭受性暴力、家庭暴力和亲属暴力的人提供支持。她认为，隐私设置应默认开启，路线的起点和终点应自动隐藏。

Strava的回应及替代应用

Strava表示，关键保护措施默认生效：消息仅对好友开放，路线最初和最后的200米会自动隐藏。该公司还表示，其安全团队会审查用户投诉，并且不允许跟踪骚扰或其他违反社区标准的行为。

墨尔本居民、应用开发者兼跑者梅拉妮·凯普尔创建了SoloRunClubxx。这款应用允许用户记录训练，而不向他人告知用户所在位置。用户可以注明预计结束跑步的时间；如果在该时间之后未确认自己已安全完成跑步，应用会将其位置发送给亲近的人。

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