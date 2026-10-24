В Неаполе, Италия, «Наполи» и «Рома» сыграли вничью 3:3 в матче Серии A. Римская команда дважды уступала в счёте, в том числе 0:2, но сравняла его за минуту до окончания игры. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Камбэк «Ромы» в Неаполе

Франк Ангисса вывел «Наполи» вперёд ударом через себя, а Скотт Мактоминей удвоил преимущество хозяев. Однако «Рома» за четыре минуты отыграла два мяча благодаря голам Матиаса Суле и Леонардо Балерди.

В конце матча Мактоминей забил во второй раз и вновь вывел неаполитанцев вперёд. Однако Балерди головой сравнял счёт за минуту до окончания встречи. Ничья продлила беспроигрышную серию «Ромы» в Серии A до 15 матчей, которая продолжается с апреля.

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После восьми матчей «Рома» занимает третье место с 18 очками. Она на один балл отстаёт от лидеров — «Интера» и «Лацио», которые сыграли на один матч меньше.

Победы «Комо» и «Болоньи»

«Комо» на своём поле обыграл «Сассуоло» со счётом 2:0. Оба мяча во втором тайме забил греческий нападающий Анастасиос Дувикас, у которого пять голов в четырёх последних матчах во всех турнирах. «Комо» поднялся на четвёртое место с 17 очками, тогда как «Сассуоло» занимает 14-ю позицию.

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас заявил, что Дувикас развивается и может стать очень важным центральным нападающим. В другом матче «Болонья» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Кальяри» на выезде — 2:0. Николо Казале забил свой первый гол почти за четыре года, а Федерико Бернардески удвоил преимущество гостей.

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