罗马两度扳平，与那不勒斯3比3战平——Channel NewsAsia

在意大利那不勒斯，那不勒斯与罗马在意甲联赛中以3比3战平。罗马队曾两度落后，其中一度以0比2落后，但在比赛结束前一分钟扳平比分。据Channel NewsAsia报道。

罗马在那不勒斯上演逆转

弗兰克·安古伊萨以倒钩破门帮助那不勒斯取得领先，斯科特·麦克托米奈将主队优势扩大。随后，罗马凭借马蒂亚斯·苏莱和莱昂纳多·巴莱尔迪的进球，在四分钟内连追两球。

比赛末段，麦克托米奈第二次破门，再次让那不勒斯取得领先。不过，巴莱尔迪在比赛结束前一分钟头球扳平。此役平局将罗马自4月以来的意甲不败纪录延长至15场。

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八轮过后，罗马以18分排名第三。他们落后领头羊国际米兰和拉齐奥1分，后两队均少赛一场。

科莫和博洛尼亚取胜

科莫在主场以2比0击败萨索洛。希腊前锋阿纳斯塔西奥斯·杜维卡斯在下半场攻入两球，他在各项赛事近四场比赛中已打进5球。科莫以17分升至第四位，而萨索洛排名第14位。

科莫主教练塞斯克·法布雷加斯表示，杜维卡斯正在进步，并可能成为一名非常重要的中锋。在另一场比赛中，博洛尼亚客场以2比0击败卡利亚里，取得本赛季第二场胜利。尼科洛·卡萨莱打入近四年来的首粒进球，费代里科·贝尔纳代斯基将客队的优势扩大。

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