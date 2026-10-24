W Neapolu we Włoszech Napoli i Roma zremisowały 3:3 w meczu Serie A. Rzymska drużyna dwukrotnie przegrywała, w tym 0:2, ale wyrównała na minutę przed końcem spotkania. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Powrót Romy w Neapolu

Frank Anguissa wyprowadził Napoli na prowadzenie strzałem przewrotką, a Scott McTominay podwoił przewagę gospodarzy. Roma w ciągu czterech minut odrobiła jednak dwa gole dzięki trafieniom Matiasa Soule i Leonardo Balerdi.

Pod koniec meczu McTominay zdobył drugą bramkę i ponownie wyprowadził neapolitańczyków na prowadzenie. Jednak Balerdi wyrównał głową na minutę przed końcem spotkania. Remis przedłużył serię Romy bez porażki w Serie A do 15 meczów, która trwa od kwietnia.

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Po ośmiu meczach Roma zajmuje trzecie miejsce z 18 punktami. Traci jeden punkt do liderów — Interu i Lazio, które rozegrały o jeden mecz mniej.

Zwycięstwa Como i Bolonii

Como pokonało Sassuolo 2:0 na własnym boisku. Obie bramki w drugiej połowie zdobył grecki napastnik Anastasios Douvikas, który ma pięć goli w czterech ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach. Como awansowało na czwarte miejsce z 17 punktami, podczas gdy Sassuolo zajmuje 14. pozycję.

Trener Como Cesc Fabregas stwierdził, że Douvikas rozwija się i może zostać bardzo ważnym środkowym napastnikiem. W innym meczu Bologna odniosła drugie zwycięstwo w sezonie, pokonując Cagliari na wyjeździe 2:0. Nicolo Casale zdobył pierwszego gola od prawie czterech lat, a Federico Bernardeschi podwoił przewagę gości.

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