Польский дартсмен Кшиштоф Ратайский в Дортмунде победил нидерландца Кевина Дутса со счётом 10:8 в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вышел в четвертьфинал. Об этом сообщает Interia Sport.

Камбэк после 0:4

Дутс уверенно начал встречу и выиграл первые четыре лега. К перерыву Ратайский уступал 1:4, но после него вышел вперёд — 5:4.

Нидерландец сравнял счёт, а затем выиграл ещё два лега и повёл 7:5. После этого Ратайский победил в пяти из следующих шести легов и завершил матч со счётом 10:8.

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Соперник в четвертьфинале

В 1/8 финала Ратайский вышел после победы над Дейвом Чизноллом со счётом 6:2 в 1/16 финала. В борьбе за выход в полуфинал его соперником станет англичанин — победитель матча между Люком Литтлером и Натаном Аспиналлом. По данным издания, будущий оппонент поляка будет выше него в рейтинге.

Предыдущий успех Ратайского

Крупнейшим достижением Ратайского Interia Sport называет победу на Winmau World Masters в 2017 году — втором по престижности турнире федерации BDO. Выход в четвертьфинал чемпионата Европы издание также характеризует как личный успех поляка на турнире такого уровня.

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