Polski dartowiec Krzysztof Ratajski pokonał w Dortmundzie Holendra Kevina Doetsa 10:8 w meczu 1/8 finału mistrzostw Europy i awansował do ćwierćfinału. Poinformował o tym Interia Sport.

Powrót do gry po 0:4

Doets pewnie rozpoczął spotkanie i wygrał pierwsze cztery legi. Do przerwy Ratajski przegrywał 1:4, ale po niej wyszedł na prowadzenie — 5:4.

Holender wyrównał wynik, a następnie wygrał jeszcze dwa legi i objął prowadzenie 7:5. Potem Ratajski zwyciężył w pięciu z kolejnych sześciu legów i zakończył mecz wynikiem 10:8.

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Rywal w ćwierćfinale

Ratajski awansował do 1/8 finału po zwycięstwie 6:2 nad Dave’em Chisnallem w 1/16 finału. W walce o awans do półfinału jego rywalem będzie Anglik — zwycięzca meczu między Lukiem Littlerem a Nathanem Aspinallem. Według portalu przyszły przeciwnik Polaka będzie wyżej od niego w rankingu.

Poprzedni sukces Ratajskiego

Interia Sport za największe osiągnięcie Ratajskiego uznaje zwycięstwo w Winmau World Masters w 2017 roku — drugim pod względem prestiżu turnieju federacji BDO. Portal określa również awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy jako osobisty sukces Polaka w turnieju tej rangi.

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