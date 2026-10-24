«Голден Стейт Валькирии» победили «Атланта Дрим» со счетом 67:62 в четвертом матче финала WNBA и сравняли счет в серии до четырех побед — 2:2. Самой результативной в составе «Голден Стейта» стала Габби Уильямс, набравшая 17 очков, сообщает The Guardian.

Защита против Риз

«Валькирии» остановили одну из лидеров «Дрим» Энджел Риз, которая завершила игру с восемью очками. Баскетболистка реализовала лишь два из 12 бросков, в том числе несколько раз промахнулась из-под кольца в четвертой четверти.

В двух предыдущих победных матчах «Атланты» Риз в среднем набирала 25,5 очка и делала 14 подборов. В каждой из первых трех игр финальной серии она оформила дабл-дабл.

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Концовка матча

После большого перерыва «Атланта» уступала 16 очков, однако в середине четвертой четверти сократила отставание до 55:61. В присутствии более 17 тысяч зрителей Вероника Бертон ответила трехочковым броском «Голден Стейта».

«Дрим» набрали семь из следующих девяти очков. Райни Ховард оформила трехочковый эпизод за 28 секунд до финальной сирены и приблизила команду до 62:66. За секунду до конца Бертон реализовала первый из двух штрафных, а «Атланта» не реализовала следующую атаку. Ховард стала самой результативной в составе «Дрим» с 19 очками.

Пятый матч серии состоится в понедельник в Калифорнии.

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