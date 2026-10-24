Klub Kryvbas ogłosił odejście głównego trenera Patricka van Leuvena

Główny trener klubu piłkarskiego „Kryvbas” z Krywego Rogu, Patrick van Leuven, zrezygnował ze stanowiska. Klub poinformował o jego odejściu.

Holenderski specjalista stał na czele „czerwono-białych” od czerwca 2025 roku. Pod jego kierownictwem drużyna rozegrała 41 oficjalnych meczów we wszystkich rozgrywkach.

W ramach ukraińskiej Premier Ligi drużyna z Krywego Rogu rozegrała 37 spotkań i odniosła 14 zwycięstw. Kolejne cztery mecze odbyły się w Pucharze Ukrainy, gdzie sztab trenerski odnotował trzy zwycięstwa i jedną porażkę.

Informację tę podał biuro prasowe klubu.

Aston Villa przerwała idealną passę Manchesteru City dzięki dwóm bramkom Jacksona — The Guardian.

Jonyak zajął trzecie miejsce w etapie Letniego Grand Prix w Klingentalu — Interia Sport

Walia pokonała Japonię 17:0 w meczu WXV — BBC Sport.

Czytaj nas na