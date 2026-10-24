Andrij Szewczenko stał się trzecim ukraińskim piłkarzem w historii, który zdobył „Złotą Piłkę”. Tę prestiżową nagrodę indywidualną zdobył ponad 20 lat temu, grając we włoskim „Milanie”.

Od momentu ogłoszenia niepodległości Ukrainy Szewczenko pozostaje jedynym ukraińskim piłkarzem, któremu udało się zdobyć „Złotą Piłkę”. Nagrodę wręczono mu w 2004 roku.

Kiedy i jak Andrij Szewczenko zdobył „Złotą Piłkę”

Zwycięstwo sprzed 22 lat było dla Szewczenki jedynym w całej karierze. Sezon 2003/04 był dla 27-letniego wówczas Szewczenki piątym w barwach Milanu.

W tamtej kampanii z „rossoneri” Ukraińcowi udało się zdobyć Scudetto oraz wygrać klasyfikację królów strzelców w mistrzostwach Włoch. Sukcesy w Serie A pomogły Szewczenko tym razem zdobyć nagrodę, wyprzedzając zwycięzcę Ligi Mistrzów w Porto, Deco, oraz gwiazdę Barcelony, Ronaldinho.

10 najlepszych w głosowaniu na Złotą Piłkę 2004:

Andrij Szewczenko (Milan) – 175

Deco (Porto/Barcelona) – 139

Ronaldinho (Barcelona) – 133

Thierry Henry (Arsenal) – 80

Teodoros Zagorakis (AEK/Bologna) – 44

Adriano (Parma/Inter) – 27

Pavel Nedved (Juventus) – 23

Wayne Rooney (Everton) – 22

Ricardo Carvalho (Porto/Chelsea) – 18

Ruud van Nistelrooy (Manchester United) – 18

Warto zauważyć, że Ukrainiec sześć razy znalazł się na krótkiej liście kandydatów do „Złotej Piłki”. Oprócz zwycięstwa w 2004 roku zajmował trzecie miejsce w 1999 i 2000 roku.



Który z Ukraińców zdobył „Złotą Piłkę”

?

Oprócz Szewczenki nagrodę tę zdobyły dwie legendy Dynama: Oleg Blochin (1975) i Ihor Belanow (1986).

W 2026 roku wśród kandydatów nie ma żadnego Ukraińca. Naszym ostatnim przedstawicielem na liście najlepszych był Artem Dovbyk, który w 2024 roku zajął 30. miejsce w głosowaniu.



Andrij Szewczenko z okazji 50. urodzin nagrał wzruszające wideo poświęcone rodzinie.



Andrij Szewczenko opublikował nowe zdjęcie z żoną z okazji rocznicy ślubu.

Legendarny Andrij Szewczenko bardzo elokwentnie wypowiedział się na temat Putina.

Czytaj nas na