Zaktualizowana drabinka turnieju WTA 500 w Tokio w Japonii wyłoniła potencjalne rywalki Mai Chwalińskiej na drodze do ćwierćfinału. Polska tenisistka, która otrzymała drugi numer rozstawienia, rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Jej możliwą przeciwniczką w 1/8 finału może być Amerykanka Alycia Parks, jak informuje Interia Sport.

Aktualizacja po kwalifikacjach

Losowanie głównej drabinki odbyło się w sobotę, jednak jedną z pozycji obok Chinki Wang Xinyu miała zająć tenisistka z kwalifikacji. Po zakończeniu meczów eliminacyjnych drabinka została zaktualizowana.

W decydującym meczu kwalifikacji Czeszka Tereza Valentova pokonała Chinkę Zhang Shuai 7:5, 6:2. Valentova trafiła do ćwiartki drabinki Chwalińskiej. W pierwszej rundzie turnieju głównego zagra ze słowacką tenisistką Mią Pohankovą, a w przypadku zwycięstwa może spotkać się ze zwyciężczynią meczu między Naomi Osaką a Jasmine Paolini.

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Możliwy rewanż z Parks

Aby zagrać z Chwalińską, Parks musi najpierw pokonać Wang Xinyu. Amerykanka już dwa miesiące temu wygrała z Polką na turnieju w Monterrey — 3:6, 6:2, 6:2. Mecz Parks z Wang zaplanowano na 2:30 czasu polskiego następnego dnia po aktualizacji drabinki.

Chwalińska opuściła turniej w Ningbo, aby odpocząć przed występem w japońskiej stolicy. Swój pierwszy mecz w Tokio ma rozegrać w środę lub czwartek. Tenisistka nie wystąpi także w deblu i skupi się na rywalizacji singlowej.

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