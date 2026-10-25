Обновлённая сетка турнира WTA 500 в Токио, Япония, определила потенциальных соперниц Майи Хвалиньской на пути к четвертьфиналу. Польская теннисистка, получившая второй номер посева, начнёт соревнования со второго круга. Её возможной соперницей в 1/8 финала может стать американка Алисия Паркс, сообщает Interia Sport.

Обновление после квалификации

Жеребьёвка основной сетки состоялась в субботу, однако одну из позиций рядом с китаянкой Ван Синью должна была занять теннисистка из квалификации. После завершения отборочных матчей сетку обновили.

В заключительном матче квалификации чешка Тереза Валентова обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 7:5, 6:2. Валентова попала в четверть сетки Хвалиньской. В первом круге основного турнира она сыграет со словацкой теннисисткой Мией Поганковой, а в случае победы может встретиться с победительницей матча между Наоми Осакой и Жасмин Паолини.

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Возможный реванш против Паркс

Чтобы сыграть с Хвалиньской, Паркс сначала должна победить Ван Синью. Американка уже обыгрывала польку два месяца назад на турнире в Монтеррее — 3:6, 6:2, 6:2. Матч Паркс с Ван был запланирован на 2:30 по польскому времени на следующий день после обновления сетки.

Хвалиньска пропустила турнир в Нинбо, чтобы отдохнуть перед выступлением в японской столице. Свой первый матч в Токио она должна провести в среду или четверг. Теннисистка также не будет выступать в парном разряде и сосредоточится на одиночных соревнованиях.

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