Хвалінська може зіграти з Паркс у 1/8 фіналу WTA 500 у Токіо — Interia Sport

Оновлена сітка турніру WTA 500 у Токіо, Японія, визначила потенційних суперниць Маї Хвалінської на шляху до чвертьфіналу. Польська тенісистка, яка отримала другий номер посіву, розпочне змагання з другого кола. Її можливою опоненткою в 1/8 фіналу може стати американка Алісія Паркс, повідомляє Interia Sport.

Оновлення після кваліфікації

Жеребкування основної сітки відбулося в суботу, однак одну з позицій поруч із китаянкою Ван Сінью мала посісти тенісистка з кваліфікації. Після завершення відбіркових матчів сітку оновили.

У заключному матчі кваліфікації чешка Тереза Валентова перемогла китаянку Чжан Шуай з рахунком 7:5, 6:2. Валентова потрапила до чверті сітки Хвалінської. У першому колі основного турніру вона зіграє зі словацькою тенісисткою Мією Поганковою, а в разі перемоги може зустрітися з переможницею матчу між Наомі Осакою та Жасмін Паоліні.

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Можливий реванш проти Паркс

Щоб зіграти з Хвалінською, Паркс спершу має перемогти Ван Сінью. Американка вже обігрувала польку два місяці тому на турнірі в Монтерреї — 3:6, 6:2, 6:2. Матч Паркс із Ван було заплановано на 2:30 за польським часом наступного дня після оновлення сітки.

Хвалінська пропустила турнір у Нінбо, щоб відпочити перед виступом у японській столиці. Свій перший матч у Токіо вона має провести в середу або четвер. Тенісистка також не виступатиме в парному розряді та зосередиться на одиночних змаганнях.

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