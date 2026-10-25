日本东京WTA 500赛事更新后的签表确定了玛雅·赫瓦林斯卡通往八强路上的潜在对手。这位获得2号种子的波兰网球选手将从第二轮开始比赛。据Interia Sport报道，她在十六强赛中的潜在对手可能是美国选手阿莉西亚·帕克斯。

资格赛后的更新

正赛签表抽签于周六举行，但中国选手王欣瑜身旁的一个位置将由一名从资格赛突围的选手占据。资格赛比赛结束后，签表进行了更新。

在资格赛最后一场比赛中，捷克选手特蕾莎·瓦伦托娃以7:5、6:2击败中国选手张帅。瓦伦托娃进入了赫瓦林斯卡所在的四分之一区。她将在正赛首轮对阵斯洛伐克网球选手米娅·波汉科娃，若获胜，则可能与大坂直美和贾斯明·保利尼之间比赛的胜者交手。

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可能与帕克斯再度交手

要与赫瓦林斯卡交手，帕克斯首先必须击败王欣瑜。这位美国选手两个月前已在蒙特雷的赛事中击败过这位波兰选手——3:6、6:2、6:2。帕克斯与王欣瑜的比赛安排在签表更新次日的波兰时间2:30举行。

赫瓦林斯卡退出了宁波站比赛，以便在前往日本首都参赛前休息。她在东京的首场比赛将在周三或周四进行。这位网球选手也不会参加双打比赛，将专注于单打赛事。

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