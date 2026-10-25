W Lahaurze reprezentacja Pakistanu wystąpiła w różowych strojach w meczu przeciwko Anglii w ramach trójstronnej serii krykietowej. Drużyna zastąpiła swoje zwykłe zielone stroje w związku z Dniem Świadomości Raka Piersi, informuje Dawn.

Kampania Pinktober

Inicjatywę zorganizowała Pakistan Cricket Board w ramach Pinktober, globalnego miesiąca świadomości raka piersi. Rada oświadczyła, że celem wydarzenia jest przypomnienie o znaczeniu wczesnego wykrywania choroby, regularnych badań i terminowego leczenia, a także zwiększenie świadomości na temat tej choroby w kraju.

Różowe wstążki podczas meczu noszą również członkowie reprezentacji Anglii, sędziowie meczowi i komentatorzy — na znak solidarności z pacjentami oraz osobami, które przeżyły raka piersi.

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Różowe elementy na stadionie

Na różowo udekorowano także inne elementy gry: słupki krykietowe, grafikę i branding na stadionie Gaddafi. Przed meczem Pakistan Cricket Board udostępniła również materiały cyfrowe w ramach kampanii informacyjnej.

Dyrektor handlowy rady Ali Adnan Zaidi zaznaczył, że krykiet pozwala dotrzeć do milionów ludzi i przekształcić taki zasięg w znaczącą świadomość raka piersi. Podobne akcje odbywają się też w innych krajach: w szczególności RPA co roku organizuje ODI Pink Day w Johannesburgu, a Sydney Cricket Ground co roku organizuje Pink Test na rzecz organizacji charytatywnej McGrath Foundation.

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