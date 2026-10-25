В Лахоре сборная Пакистана вышла в розовой форме на матч против Англии в рамках трехсторонней серии по крикету. Команда заменила привычную зеленую форму в рамках Дня информирования о раке молочной железы, сообщает Dawn.

Кампания Pinktober

Инициативу организовал Пакистанский совет по крикету в рамках Pinktober — глобального месяца информирования о раке молочной железы. В совете заявили, что цель мероприятия — напомнить о важности раннего выявления заболевания, регулярных обследований и своевременного лечения, а также повысить осведомленность о болезни в стране.

Розовые ленты на матче также носят члены английской команды, официальные лица матча и комментаторы — в знак солидарности с пациентами и людьми, пережившими рак молочной железы.

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Розовые детали на стадионе

Розовым оформили и другие элементы игры: крикетные стойки, графику и брендинг на стадионе «Гаддафи». Перед матчем Пакистанский совет по крикету также распространил цифровые материалы в рамках информационной кампании.

Коммерческий директор совета Али Аднан Заиди отметил, что крикет позволяет обратиться к миллионам людей и превратить такой охват в содержательную осведомленность о раке молочной железы. Подобные акции проводят и в других странах: в частности, ЮАР ежегодно организует ODI Pink Day в Йоханнесбурге, а на Сиднейском крикетном стадионе ежегодно проводят Pink Test в поддержку благотворительной организации McGrath Foundation.

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