Польский ампфутбольный клуб «Висла Краков» победил немецкий FSV Mainz со счетом 9:0 в полуфинале Лиги чемпионов и вышел в решающий матч турнира. По данным Interia Sport, команда из Кракова не пропустила ни одного мяча на пути к финалу, а ее общий баланс голов после группового этапа и полуфинала составляет 17:0.

Победы в группе

На групповом этапе «Висла» играла с украинской «Покровой Львов» и испанским «Бетисом Севилья». В первом матче краковская команда разгромила «Покрову» со счетом 6:0. Кристиан Каплон оформил хет-трик, а первый гол «Висла» забила уже на первой минуте.

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В матче против «Бетиса» счет на второй минуте открыл Камиль Григель, а затем Каплон удвоил преимущество. Две победы в группе с балансом голов 8:0 обеспечили польскому клубу первое место и выход в полуфинал.

Соперник в решающем матче

В финале «Висла Краков» сыграет с победителем полуфинальной пары между итальянским Sporting Amp Football и испанским «Бетисом Севилья». Решающий матч Лиги чемпионов по ампфутболу запланирован на воскресенье на 18:00.

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