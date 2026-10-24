Polska ampfutbolowa Wisła Kraków pokonała niemiecki FSV Mainz 9:0 w półfinale Ligi Mistrzów i awansowała do decydującego meczu turnieju. Według Interia Sport, drużyna z Krakowa nie straciła ani jednej bramki w drodze do finału, a jej łączny bilans bramek po fazie grupowej i półfinale wynosi 17:0.

Zwycięstwa w grupie

W fazie grupowej Wisła grała z ukraińską Pokrową Lwów oraz hiszpańskim Betisem Sewilla. W pierwszym meczu krakowska drużyna rozgromiła Pokrowę 6:0. Krystian Kapłon skompletował hat-tricka, a pierwszego gola Wisła zdobyła już w pierwszej minucie.

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W meczu z Betisem wynik w drugiej minucie otworzył Kamil Grygiel, a później Kapłon podwyższył prowadzenie. Dwa zwycięstwa w grupie z bilansem bramek 8:0 zapewniły polskiemu klubowi pierwsze miejsce i awans do półfinału.

Rywal w decydującym meczu

W finale Wisła Kraków zagra ze zwycięzcą półfinałowej pary między włoskim Sporting Amp Football a hiszpańskim Betisem Sewilla. Decydujący mecz ampfutbolowej Ligi Mistrzów zaplanowano na niedzielę na godz. 18:00.

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