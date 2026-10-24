W Australii były zawodnik reprezentacji kraju w krykiecie Usman Khawaja poinformował, że przez całą swoją międzynarodową karierę żył z reumatoidalnym zapaleniem stawów. O diagnozie, którą ukrywał przed większością kolegów z drużyny, sportowiec opowiedział po zakończeniu występów w reprezentacji Australii, podaje ABC News Australia.

Khawaja powiedział, że o diagnozie dowiedział się w wieku 22 lat, gdy grał w drużynie stanowej Nowej Południowej Walii. Z powodu silnego bólu lewego kolana początkowo obawiał się śmiertelnej choroby: jak stwierdził, z zawodowego sportowca stał się osobą, która nie mogła przejść nawet 10 metrów do łazienki.

Nie ujawnił diagnozy kolegom z drużyny

Krykietysta poinformował o swoim stanie sztab medyczny i trenerski, a także administratorów, jednak nie powiedział o tym żadnemu z zawodników. Wyjaśnił, że nie chciał specjalnego traktowania ani tego, by choroba została wykorzystana przeciwko niemu. O diagnozie nie wiedzieli między innymi jego wieloletni przyjaciel David Warner i partner z drużyny testowej Michael Hussey.

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Khawaja kontrolował chorobę regularnymi zastrzykami leku, który, jak powiedział, pozwolił mu wrócić do gry po około sześciu miesiącach. W styczniu 2011 roku zadebiutował w meczach testowych w reprezentacji Australii.

88 meczów testowych dla Australii

W trakcie międzynarodowej kariery Khawaja rozegrał 88 meczów testowych, zdobył 6229 runów i zaliczył 16 setek. Został również pierwszym urodzonym w Pakistanie zawodnikiem oraz pierwszym muzułmaninem, który zagrał w meczu testowym dla Australii.

Krykietysta zaznaczył, że zdecydował się publicznie opowiedzieć o chorobie autoimmunologicznej, aby wesprzeć innych ludzi z podobnymi diagnozami. Szczegóły swojej walki z reumatoidalnym zapaleniem stawów opisał w przygotowywanej do wydania autobiografii „Sabr”.

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