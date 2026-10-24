在澳大利亚，前国家板球队球员乌斯曼·哈瓦贾表示，他在整个国际职业生涯中一直患有类风湿关节炎。这名运动员在结束澳大利亚国家队生涯后谈到了这一诊断；他此前对大多数队友隐瞒了此事，ABC News Australia报道。

哈瓦贾说，他22岁时效力于新南威尔士州队期间得知这一诊断结果。由于左膝剧烈疼痛，他起初担心自己患上致命疾病：据他所述，他从一名职业运动员变成了一个连走10米去洗手间都做不到的人。

未向队友透露诊断结果

这名板球运动员将自己的病情告知了医疗和教练团队以及管理人员，但没有告诉任何一名球员。他解释说，自己不想得到特殊对待，也不希望疾病被用来对付他。尤其是，他的老朋友戴维·华纳和测试赛队友迈克尔·赫西都不知道这一诊断结果。

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哈瓦贾通过定期注射一种药物控制病情。他表示，这让他大约六个月后得以重返赛场。2011年1月，他完成代表澳大利亚参加测试赛的首秀。

代表澳大利亚出战88场测试赛

在国际职业生涯中，哈瓦贾参加了88场测试赛，得到6229分，并完成16次百分得分。他还成为首位出生于巴基斯坦、以及首位代表澳大利亚参加测试赛的穆斯林。

这名板球运动员表示，他决定公开谈论这种自身免疫性疾病，是为了支持其他有类似诊断的人。他在即将出版的自传《Sabr》中详述了自己与类风湿关节炎抗争的经历。

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