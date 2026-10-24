Китайская спортсменка Хань Мяоюй завоевала золотую медаль в женских соревнованиях по парапауэрлифтингу в весовой категории до 79 килограммов на Параазиатских играх 2026 года в Айти-Нагое. В четверг 38-летняя атлетка подняла 152 килограмма в четвертой попытке и установила рекорд Азии.

Рекордный результат

О результате ECNS сообщило 23 октября 2026 года со ссылкой на Федерацию людей с инвалидностью китайской провинции Хэйлунцзян. По данным федерации, спортсменка подняла вес 152 килограмма в четвертой попытке, что стало новым рекордом Азии в этой дисциплине.

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Опыт спортсменки

Хань Мяоюй представляет северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян и занимается парапауэрлифтингом в течение 20 лет. Ранее она завоевывала золотые медали на чемпионатах мира по парапауэрлифтингу, Паралимпийских играх и Азиатских параиграх.

Фотографию соревнований, опубликованную в материале ECNS, предоставила Федерация людей с инвалидностью провинции Хэйлунцзян.

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