Chińska sportsmenka Han Miaoyu zdobyła złoty medal w rywalizacji kobiet w parapodnoszeniu ciężarów w kategorii wagowej do 79 kilogramów na Igrzyskach Paraazjatyckich 2026 w Aichi-Nagoji. W czwartek 38-letnia zawodniczka podniosła 152 kilogramy w czwartej próbie i ustanowiła rekord Azji.

Rekordowy wynik

O wyniku ECNS poinformowało 23 października 2026 roku, powołując się na Federację Osób z Niepełnosprawnościami prowincji Heilongjiang w Chinach. Według federacji zawodniczka podniosła 152 kilogramy w czwartej próbie, ustanawiając nowy rekord Azji w tej dyscyplinie.

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Doświadczenie zawodniczki

Han Miaoyu reprezentuje północno-wschodnią chińską prowincję Heilongjiang i uprawia parapodnoszenie ciężarów od 20 lat. Wcześniej zdobywała złote medale na mistrzostwach świata w parapodnoszeniu ciężarów, igrzyskach paralimpijskich oraz Igrzyskach Paraazjatyckich.

Fotografię z zawodów, opublikowaną w materiale ECNS, udostępniła Federacja Osób z Niepełnosprawnościami prowincji Heilongjiang.

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