Хань Мяоюй підняла 152 кг і встановила рекорд Азії на Параазійських іграх — ECNS

Китайська спортсменка Хань Мяоюй виборола золоту медаль у жіночих змаганнях із парапауерліфтингу у ваговій категорії до 79 кілограмів на Параазійських іграх 2026 року в Айті-Нагої. У четвер 38-річна атлетка підняла 152 кілограми у четвертій спробі та встановила рекорд Азії.

Рекордний результат

Про результат ECNS повідомило 23 жовтня 2026 року з посиланням на Федерацію людей з інвалідністю китайської провінції Хейлунцзян. За даними федерації, вагу 152 кілограми спортсменка підняла у четвертій спробі, що стало новим рекордом Азії в цій дисципліні.

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Досвід спортсменки

Хань Мяоюй представляє північно-східну китайську провінцію Хейлунцзян і займається парапауерліфтингом протягом 20 років. Раніше вона здобувала золоті медалі на чемпіонатах світу з парапауерліфтингу, Паралімпійських іграх та Азійських параіграх.

Фотографію змагань, оприлюднену в матеріалі ECNS, надала Федерація людей з інвалідністю провінції Хейлунцзян.

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