Лейла Фернандес стала первой финалисткой турнира WTA 500 в Нинбо, победив в полуфинале Мари Бузкову со счётом 6:3, 7:5. Канадская теннисистка выиграла матч в двух сетах, хотя чешка в конце второй партии имела преимущество с брейком.

Первый сет

В начале встречи теннисистки обменялись брейками и при счёте 2:2 сохраняли равновесие. Позже Фернандес перехватила инициативу, вышла вперёд 5:2 и завершила первую партию — 6:3. Канадка реализовала третий сетбол и выполнила десять виннеров, сообщает Interia Sport.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Развязка второго сета

Во второй партии Бузкова уступала 0:2, но сумела сделать брейк. После этого она выиграла три гейма подряд и повела 4:2. При счёте 5:4 чешка снова имела преимущество с брейком, однако Фернандес выиграла следующий гейм под ноль и сравняла счёт.

В решающих розыгрышах второй партии канадка сохранила хладнокровие и закрыла матч — 7:5. Во втором полуфинале турнира должны сыграть Елена Рыбакина и Диана Шнайдер.

Читай нас в