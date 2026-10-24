Leila Fernandez została pierwszą finalistką turnieju WTA 500 w Ningbo, pokonując w półfinale Marie Bouzkovą 6:3, 7:5. Kanadyjska tenisistka wygrała mecz w dwóch setach, choć Czeszka pod koniec drugiej partii miała przewagę przełamania.

Pierwszy set

Na początku spotkania tenisistki wymieniły się przełamaniami i przy stanie 2:2 utrzymywały równowagę. Później Fernandez przejęła inicjatywę, wyszła na prowadzenie 5:2 i zakończyła pierwszą partię wynikiem 6:3. Kanadyjka wykorzystała trzeci setbol i zagrała dziesięć winnerów, informuje Interia Sport.

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Rozstrzygnięcie drugiego seta

W drugiej partii Bouzková przegrywała 0:2, ale zdołała przełamać rywalkę. Następnie wygrała trzy gemy z rzędu i objęła prowadzenie 4:2. Przy stanie 5:4 Czeszka ponownie miała przewagę przełamania, jednak Fernandez wygrała następnego gema do zera i wyrównała stan meczu.

W decydujących wymianach drugiej partii Kanadyjka zachowała zimną krew i zakończyła mecz wynikiem 7:5. W drugim półfinale turnieju mają zagrać Jelena Rybakina i Diana Sznajder.

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