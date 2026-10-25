Chicago Fire pokonało Atlanta United 3:2 na wyjeździe w meczu sezonu zasadniczego MLS. Robert Lewandowski rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie gości i opuścił boisko krótko po 67. minucie. Zwycięstwo pozwoliło drużynie Gregga Berhaltera przerwać serię dwóch porażek.

Jak informuje Interia Sport, wcześniej Chicago Fire przegrało z Philadelphia Union 1:3 oraz z New England Revolution 0:1. Jednocześnie zespół już zapewnił sobie udział w play-offach MLS.

Gospodarze strzelili pierwsi

Atlanta otworzyła wynik w 4. minucie. Podczas kontrataku Miguel Almirón podał do Tomasza Jakuba, który celnie uderzył po ziemi. Chicago wyrównało w 30. minucie: po rzucie rożnym i walce w polu karnym Anton Saletros oddał strzał zza pola karnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przed przerwą gospodarze mieli jeszcze jedną okazję. Breel Embolo nie wykorzystał szansy z bliskiej odległości, a jego gol w doliczonym czasie pierwszej połowy nie został uznany z powodu spalonego.

Dwa gole Chicago po przerwie

Na początku drugiej połowy Maren Haile-Selassie nie trafił do pustej bramki po podaniu Philipa Zinckernagela. Wkrótce Chicago objęło prowadzenie dzięki Anzorowi Mekvabishviliemu, który przechwycił niedokładne podanie bramkarza Atlanty Lucasa Ojosa. Następnie Zinckernagel strzelił po pośrednim rzucie wolnym i podwyższył wynik na 3:1.

W 67. minucie Embolo głową zamknął dośrodkowanie Eliasa Baeza i zmniejszył stratę Atlanty. Zaraz potem Lewandowski opuścił boisko. W końcowych minutach gospodarze nie zdołali wyrównać, więc mecz zakończył się zwycięstwem Chicago Fire 3:2.

Czytaj nas na