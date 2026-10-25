芝加哥火焰在MLS常规赛客场以3比2战胜亚特兰大联。罗伯特·莱万多夫斯基进入客队首发阵容，并在第67分钟后不久离场。这场胜利让格雷格·伯哈尔特的球队终结了两连败。

据Interia Sport报道，此前芝加哥火焰以1比3负于费城联合，并以0比1负于新英格兰革命。同时，球队已经确保获得MLS季后赛资格。

主队率先破门

亚特兰大在第4分钟首开纪录。米格尔·阿尔米隆在一次反击中将球传给托马什·雅库布，后者低射破门。芝加哥在第30分钟扳平比分：角球过后，禁区内一番争夺，安东·萨莱特罗斯在禁区外起脚射门。

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中场休息前，主队还有一次机会。布雷尔·恩博洛未能把握近距离机会，而他在上半场补时阶段打入的一球因越位被判无效。

芝加哥下半场打入两球

下半场开始时，马伦·海勒-塞拉西接菲利普·津克尔纳格尔传球后未能射中空门。不久后，安佐尔·梅克瓦比什维利截获亚特兰大门将卢卡斯·奥约斯的一次不准确传球，帮助芝加哥取得领先。随后，津克尔纳格尔在一次间接任意球后破门，将比分改写为3比1。

第67分钟，恩博洛头球接应埃利亚斯·巴埃斯的传中，缩小了亚特兰大的差距。莱万多夫斯基随后立即离场。最后时刻，主队未能扳平比分，因此比赛以芝加哥火焰3比2获胜结束。

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