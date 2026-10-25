«Чикаго Файр» победил «Атланту Юнайтед» со счётом 3:2 в выездном матче регулярного сезона MLS. Роберт Левандовский начал игру в стартовом составе гостей и покинул поле вскоре после 67-й минуты. Победа позволила команде Грегга Берхалтера прервать серию из двух поражений.

Как сообщает Interia Sport, до этого «Чикаго Файр» проиграл «Филадельфии Юнион» 1:3 и «Нью-Ингленд Революшн» 0:1. В то же время команда уже гарантировала себе участие в плей-офф MLS.

Хозяева забили первыми

«Атланта» открыла счёт на 4-й минуте. Во время контратаки Мигель Альмирон отдал передачу Томашу Якубу, который точно пробил низом. «Чикаго» сравнял счёт на 30-й минуте: после углового и борьбы в штрафной площади Антон Салетрос нанёс удар из-за пределов штрафной.

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До перерыва у хозяев был ещё один момент. Брель Эмболо не реализовал шанс с близкого расстояния, а его гол в компенсированное время первого тайма не засчитали из-за офсайда.

Два гола «Чикаго» после перерыва

В начале второго тайма Марен Хайле-Селассие не попал в пустые ворота после передачи Филипа Цинкернагеля. Вскоре «Чикаго» вышел вперёд благодаря Анзору Меквабишвили, который перехватил неточную передачу вратаря «Атланты» Лукаса Ойоса. Затем Цинкернагель забил после непрямого штрафного удара и сделал счёт 3:1.

На 67-й минуте Эмболо головой замкнул подачу Элиаса Баэса и сократил отставание «Атланты». Сразу после этого Левандовский покинул поле. В заключительные минуты хозяева не смогли сравнять счёт, поэтому матч завершился победой «Чикаго Файр» — 3:2.

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