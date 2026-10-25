Brytyjska kierowczyni Alisha Palmowski przed czasem została mistrzynią F1 Academy 2026 w Austin w Stanach Zjednoczonych. Zapewniła sobie tytuł na trzy wyścigi przed końcem sezonu, uzyskując niemożliwą do odrobienia przez rywalki przewagę w klasyfikacji generalnej, informuje Sky Sports.

Przewaga 70 punktów

Na torze Circuit of the Americas Palmowski wygrała inauguracyjny wyścig w piątek, a w wyścigu z odwróconą kolejnością startową zajęła drugie miejsce. Ten wyścig wygrała Alba Larsen. Po dwóch wyścigach w Austin Palmowski wyprzedzała najbliższą rywalkę, Emmę Felbermayr, o 70 punktów, podczas gdy w trzech pozostałych wyścigach można było zdobyć maksymalnie 67 punktów.

W sezonie Palmowski wygrała pięć z 11 rozegranych wyścigów i sześć razy startowała z pole position. Została drugą Brytyjką, która zdobyła tytuł F1 Academy, po Abbi Pulling w 2024 roku.

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Drugi pełny sezon w serii

20-letnia Palmowski jest najmłodszą mistrzynią F1 Academy. Zdobyła tytuł w swoim drugim pełnym sezonie w serii: w debiutanckiej kampanii w 2025 roku kierowczyni wygrała pierwszą rundę sezonu i jeszcze cztery razy stanęła na podium.

Palmowski jest wspierana przez Red Bull od początku ubiegłego roku, po zajęciu drugiego miejsca w mistrzostwach GB4 w 2024 roku. Po zwycięstwie podziękowała Campos Racing, Red Bull Racing, swojej rodzinie oraz inżynierowi Diego za pracę w trakcie sezonu. Kierowczyni oświadczyła również, że chce awansować jak najwyżej po szczeblach serii wyścigów bolidów z otwartymi kołami.

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