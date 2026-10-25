W Nepalu trzeci sezon Nepal Premier League w krykiecie (NPL) rozpoczyna się na stadionie TU International Cricket Ground w Kirtipurze ze statusem oficjalnego turnieju T20 przyznanym przez Międzynarodową Radę Krykieta (ICC). Od tej pory statystyki meczów ligowych będą wliczane do oficjalnych osiągnięć zawodników w karierze, podaje Kathmandu Post.

W pierwszych dwóch sezonach wyniki NPL nie miały oficjalnego statusu. Sekretarz Stowarzyszenia Krykieta Nepalu Paras Khadka nazwał uznanie przez ICC znaczącym osiągnięciem dla nepalskiego krykieta. Zmienia ono również zasady dotyczące zagranicznych zawodników: każda franczyza może zgłosić do ośmiu zagranicznych graczy zamiast wcześniejszych czterech do sześciu, a w 11-osobowym składzie meczowym mogą jednocześnie występować czterej zagraniczni i siedmiu nepalskich zawodników.

DRS i wymogi ICC

Kolejną nowością będzie system powtórek wideo DRS, który umożliwi zawodnikom kwestionowanie decyzji sędziów boiskowych. Organizatorzy planują stosować trójwymiarowe śledzenie trajektorii piłki przy analizie decyzji LBW, a także opartą na sztucznej inteligencji technologię określania kontaktu piłki z kijem. Weryfikacje będą dotyczyć również wybić, stumpingów i no-ballów.

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Według oceny Khadki stosowanie DRS może kosztować do 20 mln rupii nepalskich na mecz, a wydatki podzielą między siebie liga i jej osiem franczyz. Uznanie przez ICC wiąże się też z dodatkowymi wymogami: zagraniczni krykieciści muszą uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu od krajowych rad krykieta, a uczestnicy nie zostaną dopuszczeni do turnieju, jeśli w ciągu poprzednich sześciu miesięcy grali w zawodach nieobjętych sankcją.

Znani zagraniczni zawodnicy

W sezonie mają wystąpić Australijczyk David Warner, reprezentant Indii Zachodnich Andre Russell, Południowoafrykańczyk David Miller oraz Banglijczyk Shakib Al Hasan. Warner zagra dla Kathmandu Gorkhas, Russell dla Biratnagar Kings, a Miller będzie reprezentował Karnali Yaks. Al Hasan dołączył do składu Pokhara Avengers.

Obrońcy tytułu, Lumbini Lions, utrzymali w składzie Niroshana Dickwellę, D’Arcy’ego Shorta i Rubena Trumpelmanna. Zwycięzcy pierwszego sezonu, Janakpur Bolts, zgłosili Moeena Alego i Jimmy’ego Neeshama, a Sudurpaschim Royals pozyskali Sherfane’a Rutherforda. W poprzednim sezonie Lumbini Lions pokonali Sudurpaschim Royals w finale, podczas gdy Royals po raz drugi z rzędu zostali wicemistrzami.

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